В Удмуртии ищут нового перевозчика на автобусный маршрут №507 Ижевск-Киясово

Киясово. Удмуртия. Перевозчик автобусного маршрута №507 Ижевск-Киясово по своей инициативе расторг договор. Об этом сообщает пресс-служба администрации Киясовского района.

В результате компания, которая обслуживала этот маршрут, прекратит перевозки с 13 мая.

Чтобы найти нового перевозчика, министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии с 5 по 29 марта запустило открытый конкурс. Победитель получит право осуществления перевозок по этому межмуниципальному маршруту по нерегулируемым тарифам.

«Сусанин» выяснил, что на разных сайтах выложено разное расписание автобуса №507. Заместитель главы администрации Киясовского района по строительству, ЖКХ и связи Михаил Шамшурин заявил, что это может быть связано с тем, что перевозчик иногда по собственной инициативе отменяет маршруты без разрешения администрации.

«Как только он пришёл, это лет 8 назад было, тогда у него было пять рейсов в день, а к февралю 2024 года он чуть ли не 1-2 рейса отправлял только», — прокомментировал Михаил Шамшурин.

Он отметил, что за актуальным расписанием лучше всего следить на сайте «Автовокзалы Удмуртии».

Если же за время открытого конкурса не удастся определить нового перевозчика, то найти транспорт, чтобы добраться из Ижевска в Киясово, можно будет в группе «На родину в Киясово» в соцсети «ВКонтакте». Также в селе работают так называемые «бомбилы» и таксисты.

«Мы, конечно, пытались организовать проверку, они показывают, якобы у них есть лицензия на перевозку, но у нас нет полномочий полностью проверить эту лицензию, правильно она выдана или нет», — заявил Михаил Шамшурин.