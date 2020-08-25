В Удмуртии увеличилось мясное поголовье КРС на 45%

На начало августа в регионе произвели более 36 т высококачественной говядины.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии почти наполовину увеличилось поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики, с января по июль 2020 года рост составил 45%.

С начала года в регионе прибавилось 499 голов, по состоянию на 25 августа их количество составляет 1 604. На 40% увеличилось количество мясных коров (+217 голов) и на 50% — содержащегося в стадах молодняка (+335). Высококачественной говядины на 1 августа произвели 36,2 т.

Специализированным мясным скотоводством в Удмуртии занимаются 23 предприятия из Киясовского, Граховского, Завьяловского, Красногорского, Ярского, Глазовского, Селтинского, Шарканского, Можгинского, Воткинского, Кезского и Малопургинского районов.

Добавим, что мясное скотоводство — зарождающаяся отрасль агропрома Удмуртской Республики. Впервые в 2020 году на развитие этих хозяйств предусмотрели господдержку в 2,5 млн рублей. Освоение выделенных средств составило пока порядка 60%. Предприятиям возмещают затраты, связанные с содержанием маточного стада. Это 5 тыс. рублей на одну голову.

Напомним, что ранее животноводы Удмуртии пытались справиться с падением производства молока после июльской жары. Она снизила прогнозы по надоям на 12,8 тыс. т. В итоге фермерам удалось нарастить суточное производство до уровня февраля, до 19,1 кг.

Также на поддержку отрасли животноводства Удмуртии с начала 2020 года направлено 1,4 млрд рублей из бюджетов двух уровней. Это почти 90% всего предусмотренного годового объема.