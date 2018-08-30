В Удмуртии вандалы стали разбирать на сувениры 300-летнюю сосну

Власти района намерены защитить туристический памятник и разработать проект по сохранению уникального дерева.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии вандалы топорами стали разбирать на сувениры 300-летнюю сосну. Власти Завьяловского района намерены защитить туристический памятник и разработать проект по сохранению уникального дерева.

«К нам обратились жители деревни Большой Кияик о том, что там появляются проблемы, появляются вандалы, которые приезжают с топорами и начинают вырубать куски сосны на сувениры. Подъезжают на машинах прямо к стволу, топчут всю поверхность вокруг, костры жгут под этой сосной. Мы сразу среагировали, выехали на место и объявили акцию», - рассказал корреспонденту «Сусанина» глава Завьяловского района Андрей Коняшин.

Собеседник отметил, что в дальнейшем в районе намерены создать оргкомитет с участием местных специалистов, экологов, общественников и дендрологов.

«Объявим о разработке проекта, чтобы он был не дорогой и направленный именно на спасение и продление жизни этого дерева. В голове есть идеи как это сделать, но мы хотим посоветоваться, может быть, кто-то предложит что-то креативное», - сказал Коняшин.

По его словам, дереву также вредят ленточки, которые остаются после туристов. В результате этого обряда хвоя сохнет.

«Хотим людей призвать к культуре, так как рядом и шашлыки жарят, и бутылки бросают. Безобразная ситуация», - рассказал собеседник информационного агентства.