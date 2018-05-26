Представительница Удмуртии победила на конкурсе «Мисс Студенчества Финно-Угрии 2018»

Евгения Аркова учится в УдГУ.

Йошкар-Ола. Республика Марий Эл. Победа в конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии 2018» досталась Евгении Арковой. Девушка учится на 2 курсе Института удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики УдГУ.

Финал конкурса состоялся в пятницу, 25 мая. Турнир красавиц был частью программы V Международного финно-угорского студенческого форума «Богатство финно-угорских народов». В нем приняли участие более 350 учащихся вузов из 10 регионов России, а также из Финляндии (г. Турку).

Как сообщили организаторы, каждая из участниц конкурса должна была представить национальный костюм, визитку, обрядовые предметы. Также в программе были творческие конкурсы и дефиле.

Кроме короны победительницы, Евгения Аркова получила также титул Мисс «Love Republic». Напомним, годом ранее Удмуртию на конкурсе представляла Лия Стрелкова из Глазовского государственного пединститута. Ее отметили в номинации «Мисс Дружба», а сам конкурс в 2017 году проходил в Сыктывкаре.