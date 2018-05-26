play
pause
  • $ 61.67 ↑
  • € 72.12 ↑

Представительница Удмуртии победила на конкурсе «Мисс Студенчества Финно-Угрии 2018»

16:53, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
16:53, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
1573
0
#Марий Эл\n#Удмуртия\n#студенты\n#финно-угорский мир\n#финно-угры\n#конкурс красоты
Фото: vk.com/forum2fun
1573
0

Евгения Аркова учится в УдГУ.  

Йошкар-Ола. Республика Марий Эл. Победа в конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии 2018» досталась Евгении Арковой. Девушка учится на 2 курсе Института удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики УдГУ. 

Финал конкурса состоялся в пятницу, 25 мая. Турнир красавиц был частью программы V Международного финно-угорского студенческого форума «Богатство финно-угорских народов». В нем приняли участие более 350 учащихся вузов из 10 регионов России, а также из Финляндии (г. Турку). 

Как сообщили организаторы, каждая из участниц конкурса должна была представить национальный костюм, визитку, обрядовые предметы. Также в программе были творческие конкурсы и дефиле. 

Кроме короны победительницы, Евгения Аркова получила также титул Мисс «Love Republic». Напомним, годом ранее Удмуртию на конкурсе представляла Лия Стрелкова из Глазовского государственного пединститута. Ее отметили в номинации «Мисс Дружба», а сам конкурс в 2017 году проходил в Сыктывкаре.

16:53, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
1573
0
#Марий Эл\n#Удмуртия\n#студенты\n#финно-угорский мир\n#финно-угры\n#конкурс красоты

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Несколько детей отравились в кафе «Династия» Ижевска

15:27, 24 мая, 2018
9589

Житель Удмуртии попытался сжечь бывшую жену

7298
14:14, 23 мая, 2018

Одиннадцать жителей Удмуртии предстанут перед судом за вымогательство

6501
12:05, 25 мая, 2018

Председатель Верховного суда Удмуртии: вынести приговор бывшему главе рука не дрогнет

6425
15:13, 25 мая, 2018

Два лицея из Удмуртии вошли в топ-100 лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников

5140
16:40, 23 мая, 2018

Владимир Машков возглавил театральную школу Олега Табакова

17:45, 21 мая, 2018
3243

Два человека разбились в Татарстане после прыжка с парашютом

3209
15:07, 20 мая, 2018

На Кузбассе медведь «помог» заблудившимся в тайге юношам вызвать спасателей

2727
18:20, 21 мая, 2018

Советский режиссер Александр Аскольдов умер в Швеции

2016
16:45, 21 мая, 2018

В Москве лучшие места для селфи отметят наклейками в преддверии ЧМ-2018 по футболу

1850
12:55, 21 мая, 2018

Бывшая секретарша Сильвио Берлускони оставила ему в наследство 3 млн евро

13:06, 20 мая, 2018
2563

Первое видеообращение Юлии Скрипаль обеспокоило российских дипломатов

2080
10:58, 24 мая, 2018

В КНДР ликвидировали единственный полигон для испытаний ядерного оружия

1827
15:35, 24 мая, 2018

Александр Овечкин впервые в карьере сыграет в финале НХЛ

1217
09:58, 24 мая, 2018

Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после свадьбы

1168
09:05, 23 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

25 мая, 2018

«Последний звонок 2018» в Ижевске

25 мая, 2018

Удмуртия в минуту: отравление детей в ижевском кафе и амнистия Андрея Русинова

24 мая, 2018