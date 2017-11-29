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      Бюджет Удмуртии на 2018 год могут принять 13 декабря

      08:30, 29 ноября, 2017
      08:30, 29 ноября, 2017
      233
      0
      #бюджет\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#финансы и деньги
      Фото: пресс-служба главы Удмуртии
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      0

      Накануне депутаты Госсовета республики приняли главный финансовый документ в первом чтении.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в первом чтении приняли проект бюджета на 2018 год. Доходы запланированы на уровне 59,651 млрд рублей, расходы  - 58,445 млрд рублей, технический профицит — 1,206 млрд рублей. 

      Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики со ссылкой на руководителя регионального Минфина Станислава Евдокимова, ко второму чтению, которое предположительно состоится 13 декабря,  доходную часть увеличат на 4,826 млрд рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы республики возрастут на 610 млн рублей, из них 290 млн рублей составят акцизы по нефтепродуктам. Объём безвозмездных поступлений из федерального бюджета возрастёт на 4,216 млрд рублей. Впервые республика в целом получит столь значительный общий объём дотаций — 8,2 млрд рублей. Соответственно, расходная часть также подвергнётся корректировке.

      Как рассказал депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев, общая сумма, которую республика в 2018 году должна будет получить в виде межбюджетных трансфертов, составит 14 млрд 368 млн рублей. 8 млрд из них – это дотации.

      Ко второму чтению планируют сохранить объём господдержки агропромышленного комплекса, дорожного фонда, восстановить резерв на увеличение заработной платы.

      Проблемными, по словам Станислава Евдокимова, останутся три вида расходов: межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на сумму 490 млн рублей, капитальные вложения (не хватает 2,1 млрд рублей, сейчас предусмотрено 35% от подтвержденной потребности), иные расходы на содержание учреждений органов государственной власти (4,3 млрд рублей, сейчас запланировано 29% от необходимого). Изыскивать источники на эти цели правительству Удмуртии предстоит до конца текущего года и в первом квартале 2018-го.

      Подробнее о проекте бюджета – в материале «Семь раз отрежь».

      Сусанин / Семь раз отрежь - Статьи

      Минфин Удмуртии представил первый вариант главного финансового документа республики - проект бюджета на следующий год. Глава региона Александр Бречалов уже окрестил его "жестким" и "антикризисным". Что сократят и урежут в 2018 году в Удмуртии, узнали корреспонденты ИА "Сусанин".

      08:30, 29 ноября, 2017
      233
      0
      #бюджет\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#финансы и деньги

       

       

       

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