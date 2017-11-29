Бюджет Удмуртии на 2018 год могут принять 13 декабря

Накануне депутаты Госсовета республики приняли главный финансовый документ в первом чтении.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в первом чтении приняли проект бюджета на 2018 год. Доходы запланированы на уровне 59,651 млрд рублей, расходы - 58,445 млрд рублей, технический профицит — 1,206 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики со ссылкой на руководителя регионального Минфина Станислава Евдокимова, ко второму чтению, которое предположительно состоится 13 декабря, доходную часть увеличат на 4,826 млрд рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы республики возрастут на 610 млн рублей, из них 290 млн рублей составят акцизы по нефтепродуктам. Объём безвозмездных поступлений из федерального бюджета возрастёт на 4,216 млрд рублей. Впервые республика в целом получит столь значительный общий объём дотаций — 8,2 млрд рублей. Соответственно, расходная часть также подвергнётся корректировке.

Как рассказал депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев, общая сумма, которую республика в 2018 году должна будет получить в виде межбюджетных трансфертов, составит 14 млрд 368 млн рублей. 8 млрд из них – это дотации.

Ко второму чтению планируют сохранить объём господдержки агропромышленного комплекса, дорожного фонда, восстановить резерв на увеличение заработной платы.

Проблемными, по словам Станислава Евдокимова, останутся три вида расходов: межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на сумму 490 млн рублей, капитальные вложения (не хватает 2,1 млрд рублей, сейчас предусмотрено 35% от подтвержденной потребности), иные расходы на содержание учреждений органов государственной власти (4,3 млрд рублей, сейчас запланировано 29% от необходимого). Изыскивать источники на эти цели правительству Удмуртии предстоит до конца текущего года и в первом квартале 2018-го.

Подробнее о проекте бюджета – в материале «Семь раз отрежь».