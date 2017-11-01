Минфин Удмуртии представил первый вариант главного финансового документа республики - проект бюджета на следующий год. Глава региона Александр Бречалов уже окрестил его «жестким» и «антикризисным». Что сократят и урежут в 2018 году в Удмуртии, узнали корреспонденты ИА «Сусанин».

В новый год - без кредитов

Проект бюджета на рассмотрение депутатам Госсовета Удмуртии в этом году представили на две недели позже обычного - к 1 ноября. Связано это с изменением рассмотрения сроков федерального бюджета. Для Удмуртии это даже хорошо - у Минфина было время лучше проработать документ с учетом поступлений из федеральной казны.

«В 2018 году нас ждёт очень жёсткий, антикризисного формата бюджет. Помимо того, что пока прогноз по доходной части меньше даже чем на 2017 год, у нас ещё большое количество обязательств перед Российской Федерацией. Так получается, что мы и никакие кредиты не можем брать. У нас предел достигнут в соответствии с законом. Нам просто не дадут это сделать. А помимо этого мы ещё должны снизить объём госдолга и рассчитываться с кредиторами», - заявил, говоря о новом проекте, глава Удмуртии Александр Бречалов.

Основные бюджетные показатели действительно, отличаются от прошлогодних. Доходы запланированы в размере 59 млрд 651,8 млн рублей, в том числе:

- собственные налоговые и неналоговые доходы - 49 млрд 499,7 млн рублей

- безвозмездные поступления из федерального бюджета 10 млрд 152,1 млн рублей





Как рассказал на заседании регионального правительства 31 октября исполняющий обязанности министра финансов Удмуртии Станислав Евдокимов, в следующем году Удмуртия может потерять до 3% поступлений от налогов.

«Проект доходов в 2018 году мы посчитали на основании прогноза Минэкономики и Федеральной налоговой службы. Доходы составят 49 млрд 499 млн рублей, что составляет 97% к цифре прошлого года, на 3% падение. Основными источниками по-прежнему являются налог на прибыль предприятий (более 30%) и НДФЛ (32%). Акцизы составят 5 млрд 419 млн, налог на имущество - 4 млрд 720 млн, транспортный налог прогнозируется в сумме 925 млн рублей», - отметил Евдокимов.

Что же касается расходов, то они запланированы в сумме 58 млрд 445,5 млн рублей, что меньше уровня 2017 года на 8%. Деньги в первую очередь направят на заработную плату, социальные выплаты и повышение МРОТ, дорожный фонд, расходы на обслуживание госдолга и на поддержку агропромышленного комплекса. Расходы социальной направленности в структуре расходов составят 69%.





Как можно заметить, проект бюджета сверстан как профицитный (доходы превышают расходы), однако на самом деле стать таким он не сможет.

«У нас имеется технический профицит - 1 млрд 206 млн рублей. Что это такое? Мы в связи с падением налоговых и неналоговых доходов на 3% должны на эту же сумму уменьшить наш госдолг, - рассказал министр финансов. - Так как мы находимся в федеральной программе замены коммерческих кредитов бюджетными, долг наш не должен превышать 95% от собственных доходов. Падают доходы - падает госдолг».









Госдолг Удмуртии на 1 января 2018 года должен снизиться и составить 49 млрд 840 млн рублей. Ситуация с госдолгом усугубляется тем, что республика, согласно своим соглашениям с Минфином России, не сможет больше брать деньги у банков. Это подтвердил и вице-премьер правительства Удмуртии, отвечающий за финансовый блок, Анатолий Строков.

«Денег брать мы не можем больше, как только мы копейку лишнюю сейчас возьмем, то тут же должны будем 15 млрд в федеральный бюджет отдать. Это просто огромнейший риск для республики. Поэтому мы обнулили все расходы, связанные с содержанием учреждений, с капиталовложениями», - заявил он.

Выходом из сложной финансовой ситуации для Удмуртии могла бы стать реструктуризация бюджетных заимствований. Это решение сейчас обсуждается на федеральном уровне.





Затянем пояса

Экономия и еще раз экономия - под таким девизом Удмуртии, похоже, придется жить весь следующий год. Согласно проекту бюджета, сокращение расходов произойдет почти по всем направлениям. Александр Бречалов уже пообещал «начать с себя», уменьшив расходы на обеспечение работы госорганов власти. Так, затраты на функционирование высшего должностного лица уменьшат с 5,7 до 5,3 млн рублей, на работу законодательных (представительных) органов госвласти и муниципальных образований – со 145,3 до 112,9 млн, а на работу правительства и местных администраций – со 464,1 до 425,4 млн.

Также сокращение расходов запланировано по следующим направлениям:

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность (с 599,6 до 473,8 млн)

- национальная экономика (с 12 млрд 147,2 млн до 7 млрд 369 млн)

- ЖКХ (1 млрд 401 млн до 527,4 млн)

- охрана окружающей среды (со 102 до 73,5 млн)

- здравоохранение (с 3 млрд 389,7 млн до 3 млрд 136,4 млн)

- социальная политика (с 17 млрд 151,8 млн до 16 млрд 764 млн)

- физическая культура и спорт (с 844 млн до 492,6 млн)

- средства массовой информации (с 250,3 млн до 144,7 млн)

Увеличение расходов запланировано по направлениям:

- национальная оборона (с 29 млн до 31,1 млн)

- образование (с 19 млрд 379 млн до 19 млрд 823,5 млн)

- культура, кинематография (с 871,3 млн до 890,4 млн)

Расходы некоторых ведомств урезали настолько, что, по прогнозу их руководителей, средств может хватить только на 2-3 месяца.

«В связи с тем, что нам необходимо общий объем госдолга снизить на 1 млрд 900 млн, в собственном распоряжении у нас остается 53 млрд 526 млн рублей. Это то, что мы можем направить на расходы из собственных средств. На сегодняшний день мы за счет этих средств полностью закрыли заработную плату, социальные выплаты и повышение МРОТ, закрыли дорожный фонд, расходы на обслуживание госдолга и на поддержку АПК. Но в ходе рассмотрения проекта бюджета было принято решение часть зарплаты и расходов на обслуживание госдолга направить на закрытие особых социально важных вопросов для нашего бюджета. Поэтому у нас с вами на декабрь-ноябрь 2018 по зарплате может быть дефицит. Мы это понимаем, изыскание средств является нашей основной задачей», - заявил Евдокимов.

Однако председатель правительства Ярослав Семенов заверил своих подчиненных, что власти сделают все возможное, чтобы найти дополнительные деньги и получить федеральную поддержку. Сумма федеральных дотаций в проекте бюджета заложена в размере 10 млрд 152,1 млн рублей. Как подчеркивают в Минфине, это еще не окончательные цифры, последние данные будут известны 18 ноября.