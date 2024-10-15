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Несовершеннолетнего мотоциклиста госпитализировали после ДТП на улице Удмуртской в Ижевске

17:00, 15 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Несовершеннолетнего мотоциклиста госпитализировали после ДТП на улице Удмуртской в Ижевске
17:00, 15 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
523
0
#Ижевск\n#дети\n#несовершеннолетние\n#мотоциклы\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
523
0

Также пострадала 8-летняя пассажирка автомобиля.

Ижевск. Удмуртия. На улице Удмуртской в Ижевске произошло ДТП с участием 17-летнего мотоциклиста. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 14 октября напротив дома №20 по улице Удмуртской 36-летний водитель «Хендай», по предварительным данным, при развороте столкнулся с мотоциклом «Хонда» под управлением несовершеннолетнего водителя без прав, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии мотоциклист получил травмы, госпитализирован. Также в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка легковушки — ей оказали разовую помощь.

Мотоцикл задержан и помещён на спецстоянку, а в отношении юноши составлены административные материалы. 

17:00, 15 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
523
0
#Ижевск\n#дети\n#несовершеннолетние\n#мотоциклы\n#ДТП