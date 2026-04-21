Завьялово. Удмуртия. Два водителя пострадали в ДТП в Удмуртии. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

ДТП произошло 20 апреля около 09:00 на дороге «Ижевск-Сарапул» в Завьяловском районе. 63-летняя женщина за рулём «ВАЗ 2114» не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с «Ладой Гранта», которой управлял мужчина 35 лет.

В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести.