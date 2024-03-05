Во время очистки тротуара на улице Металлистов в Ижевске водитель трактора наехал на пешехода

Ижевск. Удмуртия. У дома №39 на улице Металлистов в Ижевске трактор наехал на пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло 4 марта. Водитель «Беларуса» расчищал тротуар от снега. Двигаясь задним ходом, он сбил 64-летнюю женщину. Она получила травмы, ее госпитализировали.

«Если вы видите транспортное средство, осуществляющее маневр (особую опасность представляет движение задним ходом), не спешите продолжить свой путь! Подождите, пока водитель остановится, и только лишь убедившись в том, что он видит вас и предоставляет вам право в движении, вы можете продолжить движение», — рекомендуют пешеходам в Госавтоинспекции Удмуртии.

Водителям также напоминают, что движение задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости стоит прибегнуть к помощи других лиц.