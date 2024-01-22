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В Ижевске нарушено движение 2 и 10 троллейбусов по улице Молодёжной

17:12, 22 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске нарушено движение 2 и 10 троллейбусов по улице Молодёжной
17:12, 22 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
285
0
#троллейбусы\n#Ижевск\n#авария
Фото: пресс-служба ИжГЭТ
285
0

У троллейбуса сошли токоприёмники при объезде машины.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске нарушено движение двух троллейбусов – 2 и 10. Они не едут по улице Молодёжной в сторону улицы Орджоникидзе. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

22 января с 16:35 из-за схода токоприёмников во время объезда транспорта троллейбусы не едут по стандартным маршрутам. Движение троллейбуса №2 организовано от Дома печати до остановки «Госархив», а 10 троллейбус едет от Улицы Труда до посёлка Машиностроителей. 

Напомним, что ранее с проблемой движения столкнулись 5 и 8 трамваи, для восстановления работы которых пришлось использовать буксировку.

17:12, 22 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
285
0
#троллейбусы\n#Ижевск\n#авария