В Ижевске нарушено движение 2 и 10 троллейбусов по улице Молодёжной

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске нарушено движение двух троллейбусов – 2 и 10. Они не едут по улице Молодёжной в сторону улицы Орджоникидзе. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

22 января с 16:35 из-за схода токоприёмников во время объезда транспорта троллейбусы не едут по стандартным маршрутам. Движение троллейбуса №2 организовано от Дома печати до остановки «Госархив», а 10 троллейбус едет от Улицы Труда до посёлка Машиностроителей.

Напомним, что ранее с проблемой движения столкнулись 5 и 8 трамваи, для восстановления работы которых пришлось использовать буксировку.