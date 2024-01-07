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Зажженная свеча стала причиной пожара на Рождество в Ижевске

13:33, 07 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Зажженная свеча стала причиной пожара на Рождество в Ижевске
13:33, 07 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
804
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#религия\n#церковь\n#МЧС\n#пожар
Фото: ГУ МЧС по УР
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Обгорели отделка кухни и холодильник.

Ижевск. Удмуртия. Верующая жительница Ижевска чудом успела потушить пожар, вспыхнувший из-за свечи. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Удмуртии.

Инцидент произошел 7 января в трехкомнатной квартире на улице Ракетной. Женщина зажгла свечу для религиозного обряда, после чего поставила ее на холодильник, и ушла смотреть телетрансляцию рождественского богослужения в другую комнату. Спустя некоторое время ее встревожил запах дыма. Ижевчанка бросилась на кухню и успела самостоятельно потушить начинавшийся пожар. В результате обгорел холодильник и внутренняя отделка кухни на площади 3 кв. м. 

В МЧС просят не оставлять горящие свечи без присмотра, не ставить их вблизи легковоспламеняющихся материалов. Уходя из дома или ложась спать, свечи необходимо  тушить, напомнили в ведомстве.

13:33, 07 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
804
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#религия\n#церковь\n#МЧС\n#пожар