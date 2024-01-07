Зажженная свеча стала причиной пожара на Рождество в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Верующая жительница Ижевска чудом успела потушить пожар, вспыхнувший из-за свечи. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Удмуртии.

Инцидент произошел 7 января в трехкомнатной квартире на улице Ракетной. Женщина зажгла свечу для религиозного обряда, после чего поставила ее на холодильник, и ушла смотреть телетрансляцию рождественского богослужения в другую комнату. Спустя некоторое время ее встревожил запах дыма. Ижевчанка бросилась на кухню и успела самостоятельно потушить начинавшийся пожар. В результате обгорел холодильник и внутренняя отделка кухни на площади 3 кв. м.

В МЧС просят не оставлять горящие свечи без присмотра, не ставить их вблизи легковоспламеняющихся материалов. Уходя из дома или ложась спать, свечи необходимо тушить, напомнили в ведомстве.