Житель Глазова подозревается в краже золотого кольца с пальца спящего посетителя кафе

Глазов. Удмуртия. У спящего посетителя кафе в Глазове украли золотое кольцо. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Днем 42-летний потерпевший после употребления алкоголя в кафе уснул прямо за столом. Когда он проснулся, то увидел, что его держит за руку малознакомый человек. После рукопожатия потерпевший заметил пропажу золотого кольца с пальца и потребовал его вернуть. Злоумышленник заявил, что ничего не брал и покинул заведение.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция установила, что 33-летний ранее судимый мужчина увидел спящего человека и решил снять с его руки кольцо. После неудачной попытки он перекусил металл инструментом, после сдал кольцо в ломбард. Таким образом злоумышленник нанес ущерб на сумму 37 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК России («Грабеж»). Подозреваемого задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Суд может приговорить его к лишению свободы на срок до 4 лет.