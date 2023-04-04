Два второклассника застряли в водах Чепцы в Глазове

Глазов. Удмуртия. Спасатели вытащили двух второклассников из поймы Чепцы в Глазове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по УР.

Около 19:00 4 апреля 2023 года на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что в Глазове в пойме реки Чепцы дети просят о помощи. К месту вызова незамедлительно выехали спасатели. Оказалось, что два второклассника забрались на возвышенность в пойме, где вода им уже была по колено. Наигравшись, ребята решили пойти обратно, но один из мальчиков провалился. Сильно испугавшись, еле выбравшись, они вернулись на возвышенность и стали звать на помощи.

Эту информацию подтвердил и глава Глазова Сергей Коновалов, сообщив в соцсетях, что «два друга 8 и 9 лет одни отправились на прогулку в Заречный парк и не могли сами выбраться».

«Наши второклассники сейчас в детской соматике укутаны одеялами и получают всю необходимую помощь, чтобы избежать последствий переохлаждения. Я был в больнице, убедился, что дети в порядке», — сообщил Сергей Коновалов.

Спасатели Удмуртии вновь напомнили, что весенний тонкий лёд представляет для детей огромную опасность. Родителям нельзя оставлять детей без присмотра у водоёмов. Оставаясь без надзора родителей и старших, не зная мер безопасности, дети играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоёма. Такая беспечность порой заканчивается трагически.

«Усильте контроль, не допускайте их к рекам без надзора взрослых, особенно во время ледохода!» — призвали в региональном управлении МЧС.