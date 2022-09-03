Председатель СК России поручил доложить о расследовании дела о нападении на отдел полиции в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Председатель СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на отдел полиции в Ижевске. Об этом сообщает Следственный комитет в своём телеграм-канале.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о промежуточных результатах расследования уголовного дела.

Напомним, в ночь на 3 сентября мужчина бросил в здание отдела полиции №2 бутылки с зажигательной смесью. После он ранил ножом двух сотрудников. При задержании 25-летний подозреваемый был ранен. Все находятся в больнице.