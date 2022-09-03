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Председатель СК России поручил доложить о расследовании дела о нападении на отдел полиции в Ижевске

19:30, 03 сентября, 2022
Анна Торхова
Председатель СК России поручил доложить о расследовании дела о нападении на отдел полиции в Ижевске
19:30, 03 сентября, 2022
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция\n#Следственный комитет
Фото: Следственное управление СКР по УР
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Дело поставлено на контроль.

Ижевск. Удмуртия. Председатель СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на отдел полиции в Ижевске. Об этом сообщает Следственный комитет в своём телеграм-канале. 

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о промежуточных результатах расследования уголовного дела. 

Напомним, в ночь на 3 сентября мужчина бросил в здание отдела полиции №2 бутылки с зажигательной смесью. После он ранил ножом двух сотрудников. При задержании 25-летний подозреваемый был ранен. Все находятся в больнице. 

19:30, 03 сентября, 2022
Анна Торхова
112
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция\n#Следственный комитет