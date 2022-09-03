Уголовное дело возбудили в Ижевске по факту нападения на отдел полиции

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего горожанина, которого заподозрили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов по статье 317 УК России. Об этом «Сусанину» в субботу, 3 сентября, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

По данным следствия, 3 сентября 2022 года около часа ночи подозреваемый в Ижевске пришёл к отделу полиции №2 и бросил бутылки с зажигательной смесью, после чего выхватил нож и ранил двух полицейских, одного из которых тяжело. Обоих потерпевших с ранениями госпитализировали в больницу.

Нападавший при задержании был ранен, ему также оказывается медицинская помощь.

На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СК, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, после чего будет дана правовая оценка действиям подозреваемого.