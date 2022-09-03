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Уголовное дело возбудили в Ижевске по факту нападения на отдел полиции

11:00, 03 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Уголовное дело возбудили в Ижевске по факту нападения на отдел полиции
11:00, 03 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
504
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#нападение
Фото: unsplash.com/
504
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Двое сотрудников были ранены нападавшим.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего горожанина, которого заподозрили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов по статье 317 УК России. Об этом «Сусанину» в субботу, 3 сентября, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

По данным следствия, 3 сентября 2022 года около часа ночи подозреваемый в Ижевске пришёл к отделу полиции №2 и бросил бутылки с зажигательной смесью, после чего выхватил нож и ранил двух полицейских, одного из которых тяжело. Обоих потерпевших с ранениями госпитализировали в больницу.

Нападавший при задержании был ранен, ему также оказывается медицинская помощь.

На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СК, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, после чего будет дана правовая оценка действиям подозреваемого.

11:00, 03 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
504
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#нападение