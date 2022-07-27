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Ижевчанку обманули на 80 тысяч рублей при покупке собаки

16:10, 27 июля, 2022
Ижевчанку обманули на 80 тысяч рублей при покупке собаки
16:10, 27 июля, 2022
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники
Фото: twenty20.com
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Женщина стала жертвой интернет-мошенников.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска лишилась 80 тыс. рублей при покупке собаки в интернете. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской республике, 35-летняя женщина нашла объявление о продаже собаки породы шпиц за 16 000 рублей. 

Связавшись с продавцом, ижевчанка договорилась оплатить сделку онлайн. Ей была отправлена ссылка на сервис доставки, где девушка оформила заказ. Она перешла на страницу оплаты и ввела данные своей банковской карты. После списания суммы, её перенаправили на сайт техподдержки, где нужно было вновь ввести банковские данные. Следуя инструкции, девушка переходила с сайта на сайт, в это время с её счёта продолжали списываться деньги. Общая сумма достигла почти 80 тыс. рублей.

После этого продавец перестал выходить на связь, тогда ижевчанка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Собаку девушка так и не получила. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В МВД по Удмуртской Республике напоминают гражданам быть предельно бдительными при покупке или продаже товаров в сети интернет. Не переходите по неизвестным ссылкам. 

Материал подготовил: Роман Перевощиков.

16:10, 27 июля, 2022
132
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники