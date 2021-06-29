Полицейские в Удмуртии установили личность объявленного в розыск преступника

34-летний Алексей Лалетин подозревается в изнасиловании с угрозой убийства.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжают разыскивать мужчину, подозреваемого в изнасиловании. Полицейским удалось установить личность предполагаемого преступника, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Напомним, 24 июня в Ижевске возбудили уголовное дело по факту изнасилования с угрозой убийства и насильственных действиях сексуального характера в отношении женщины. Преступление было совершено в Индустриальном районе столицы неизвестным мужчиной.

Правоохранительными органами установлена личность подозреваемого. Им оказался 34-летний Лалетин Алексей Александрович, ведущий бродяжнический образ жизни.

Подозреваемому на вид 30-40 лет. У него длинные волосы, одет в черную футболку, на которой изображен мультперсонаж «Гомер Симпсон», синие джины, темные кроссовки, на голове – белая бейсболка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам: 02, (3412) 43-02-20, (3412) 416-001, 8 (912) 870-73-37.