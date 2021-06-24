Подозреваемого в изнасиловании мужчину ищут в Удмуртии

На вид ему 30-40 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии разыскивают мужчину, подозреваемого в изнасиловании с угрозой убийства и насильственных действиях сексуального характера в отношении женщины. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике, преступление было совершено в Индустриальном районе.

Подозреваемому на вид 30-40 лет. У него длинные волосы, одет в черную футболку, на которой изображен «Гомер Симпсон», синие джины, темные кроссовки, на голове – белая бейсболка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам: 02, (3412) 43-02-20, (3412) 416-001, 8 (912) 870-73-37.