Ижевск. Удмуртия В Удмуртии создадут Центр научно-технологического развития (НТР). Об этом 23 июня рассказал руководитель управляющей компании «Промпарк» Михаил Шаклеин во время доклада на выездном заседании Президиума Госсовета Удмуртии.

Он отметил, что новое направление находится на стадии становления. НТР, опираясь на научный потенциал Удмуртии и всей России, будет разрабатывать опытные образцы для решения отраслевых задач крупнейших федеральных холдингов и не только.

«Задачи центра — обеспечение взаимодействия с федеральными корпорациями в приоритетных экономических задачах, развитие регионального научно-технического потенциала, производство научных и конструкторских разработок, а также информационное сопровождение», — поделился Шаклеин.

Отмечается, что принцип работы НТР гласит: «Любой заказ должен быть размещён в Удмуртии. При нехватке компетенций — привлекаем ресурсы всей России».

В качестве ресурсной базы центра выступят вузы Удмуртии и России, научный кадровый потенциал промышленных предприятий и малых технологических компаний.