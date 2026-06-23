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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Священник из Ижевска не может покинуть Армению из-за пришедшей повестки на учебные военные сборы

09:40, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Священник из Ижевска не может покинуть Армению из-за пришедшей повестки на учебные военные сборы
09:40, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Ереван\n#священник\n#военные сборы
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Они продлятся 25 дней.

Ереван. Республика Армения. Служитель армянской церкви в Ижевске не может выехать из Армении из-за повестки на военные сборы. Об этом сообщает РИА Новости

Покинуть пределы страны не могут два служителя Армянской апостольской церкви в России, которые являются жителями Ижевска и Воронежа.

Служитель армянской церкви в Ижевске отец Еремия рассказал, что во время краткосрочного визита в Армению он, как и его коллега, получил повестку о 25-дневных учебных сборах.

Оба священника являются бывшими представителями войскового духовенства и готовы отправиться на сборы. 23 июня они должны приступить к службе.

Оппозиционный армянский депутат Гегам Манукян отметил, что сейчас власти Армении запрещают военнообязанным, которые приехали в страну из-за рубежа во время выборов, покидать Армению без прохождения учебных военных сборов. Депутат назвал эти действия массовым преступлением. 

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09:40, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
900
0
#Ижевск\n#Ереван\n#священник\n#военные сборы