Ереван. Республика Армения. Служитель армянской церкви в Ижевске не может выехать из Армении из-за повестки на военные сборы. Об этом сообщает РИА Новости.

Покинуть пределы страны не могут два служителя Армянской апостольской церкви в России, которые являются жителями Ижевска и Воронежа.

Служитель армянской церкви в Ижевске отец Еремия рассказал, что во время краткосрочного визита в Армению он, как и его коллега, получил повестку о 25-дневных учебных сборах.

Оба священника являются бывшими представителями войскового духовенства и готовы отправиться на сборы. 23 июня они должны приступить к службе.

Оппозиционный армянский депутат Гегам Манукян отметил, что сейчас власти Армении запрещают военнообязанным, которые приехали в страну из-за рубежа во время выборов, покидать Армению без прохождения учебных военных сборов. Депутат назвал эти действия массовым преступлением.