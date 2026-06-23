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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Сотрудники «Удмуртэнерго» провели занятие по электробезопасности для воспитанников детского приюта

16:21, 23 июня, 2026
Сотрудники «Удмуртэнерго» провели занятие по электробезопасности для воспитанников детского приюта
16:21, 23 июня, 2026
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#Ижевск\n#электроэнергия\n#безопасность
Источник фото: пресс-служба Удмуртэнерго
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Специалисты рассказали об электричестве и в ходе игры объяснили правила безопасного поведения вблизи энергообъектов

Ижевск. Удмуртия. Специалисты «Удмуртэнерго» встретились с воспитанниками подшефного  социально-реабилитационного центра «Росток» города Ижевска. Общение, внимание и поддержка взрослых особенно важны для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Молодые сотрудники «Удмуртэнерго» рассказали об электричестве и в ходе игры объяснили правила безопасного поведения вблизи энергообъектов. В легкой и увлекательной форме ребята узнали, как электричество «путешествует» от электростанций к нашим домам и школам, почему нужно бережно относиться к ресурсам и как каждый из нас может помочь сэкономить электроэнергию.

Мультипликационные герои - девочка Маша Лампочкина и ее семья, познакомили детей с основными правилами электробезопасности, объяснив, почему смертельно опасно залезать на опоры ЛЭП, играть рядом с трансформаторными подстанциями, делать селфи у энергообъектов, ловить рыбу под проводами и даже лазить по деревьям вблизи линий электропередачи.

Полученные знания помогут ребятам быть внимательными и осторожными, сберегут их здоровье и могут даже спасти жизнь.

Энергетики поблагодарили сотрудников центра «Росток» за радушный прием и стремление сделать жизнь детей безопасной, а воспитанников центра за активность и проявленный интерес.

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16:21, 23 июня, 2026
32
0
#Ижевск\n#электроэнергия\n#безопасность