Ижевск. Удмуртия. Специалисты «Удмуртэнерго» встретились с воспитанниками подшефного социально-реабилитационного центра «Росток» города Ижевска. Общение, внимание и поддержка взрослых особенно важны для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Молодые сотрудники «Удмуртэнерго» рассказали об электричестве и в ходе игры объяснили правила безопасного поведения вблизи энергообъектов. В легкой и увлекательной форме ребята узнали, как электричество «путешествует» от электростанций к нашим домам и школам, почему нужно бережно относиться к ресурсам и как каждый из нас может помочь сэкономить электроэнергию.

Мультипликационные герои - девочка Маша Лампочкина и ее семья, познакомили детей с основными правилами электробезопасности, объяснив, почему смертельно опасно залезать на опоры ЛЭП, играть рядом с трансформаторными подстанциями, делать селфи у энергообъектов, ловить рыбу под проводами и даже лазить по деревьям вблизи линий электропередачи.

Полученные знания помогут ребятам быть внимательными и осторожными, сберегут их здоровье и могут даже спасти жизнь.

Энергетики поблагодарили сотрудников центра «Росток» за радушный прием и стремление сделать жизнь детей безопасной, а воспитанников центра за активность и проявленный интерес.