Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 23 июня прошло выездное заседание Президиума Государственного совета Удмуртии. В числе прочих депутаты рассмотрели вопрос о деятельности АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики». На заседании присутствовал корреспондент «Сусанина».

Доклад начала Министр экономики региона Анна Слугина. Она отметила, что целью Корпорации развития Удмуртии является поддержка малого и среднего бизнеса региона в разных направлениях: помощь в выходе на зарубежные рынки, кооперация между предпринимателями, оптимизация бизнес-процессов, помощь в снижении издержек и повышении рентабельности и прочее.

Как рассказал директор Корпорации Эмиль Бикмеев, за 2025 год благодаря поддержке 97 компаний Удмуртии заключили контракты и продали продукции на внутреннем рынке на 131,5 млн рублей. Ещё 23 компании заключили международные контракты и продали продукции на 13 млн долларов США.

Также депутаты выслушали доклад о специализированной организации АО «УК „Промпарк"». Эта организация занимается непосредственно привлечением инвестиций и работой с инвесторами, а также созданием производственной инфраструктуры для промышленных парков. На данный момент у компании заключено 51 инвестиционное соглашение на 33,5 млрд рублей.

Как рассказал руководитель компании Михаил Шаклеин, в активной фазе находятся особая экономическая зона «Ижевск» и Промпарк Глазовский, а также продолжается реализация центра БАС. В перспективе находятся площадки в Воткинске и Можге. Ещё одним направлением является создание в Удмуртии Центра научно-технологического развития.

Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев отметил неспешность работы управляющей компании и привёл в пример Татарстан.

«В Татарстане напротив Алабуги весной ещё ничего не было, а сейчас едем и там 87 экскаваторов работают и строят очередную площадку. И там и жильё будет, и промышленные площадки будут построены. Куда алнашские ребята поедут работать и жить? В Татарстан. Из Камбарки и других близлежащих территорий куда поедут? В Татарстан. А мы три года там с одним предприятием возимся и ничего не можем сделать. Ну это же непорядок. Потом мы говорим, что у нас некому работать. Понятно, что некому будет работать, если мы не создаём условия», — рассказал председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.

Также он отметил, что в работе АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» и АО «УК „Промпарк"» был выявлен ряд недочётов.

Зампредседателя Госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Анатолий Наумов подвёл итог анализа деятельности Корпорации развития Удмуртии и выдвинул предложения для дальнейшего развития.

С учётом глобальной перестройки экономики Корпорации развития предложили сконцентрироваться на следующих решениях:

- Гибкая адаптация — необходимо разработать подробный план развития учреждения с учётом текущих условий и установить реалистичные показатели эффективности для каждого подразделения.

- Сохранение инвестиционного курса — не следует отказываться от услуг, предусмотренных уставом. Результатом должно стать повышение инвестиционной привлекательности региона, прирост капитальных вложений, эффективное использование государственных средств.

- Консолидация усилий. Для достижения поставленных целей необходимо активное межведомственное сотрудничество между госорганами и бизнес-сообществом.

По итогу заседания Президиум Госсовета Удмуртии единогласно проголосовал за повторное рассмотрение вопроса о деятельности Корпорации развития Удмуртии в мае 2027 года.