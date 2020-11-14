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Рыбак утонул в Завьяловском районе Удмуртии

13:00, 14 ноября, 2020
Анна Торхова
Рыбак утонул в Завьяловском районе Удмуртии
13:00, 14 ноября, 2020
Анна Торхова
296
0
#Удмуртия\n#лед\n#Завьялово\n#спасатели
Фото: Инстаграм: @pssudm
296
0

Мужчина провалился под лед.

Завьялово. Удмуртия. Рыбак провалился под лед вблизи села Первомайское в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики.

Трагедия произошла утром 14 ноября. К моменту прибытия спасателей мужчина уже не подавал признаков жизни. Рыбака вытащили на берег и передали медикам скорой помощи. Мужчина погиб.

Спасатели напоминают, что лед на водоемах еще не прочный и выходить на него опасно. Выходить на лед можно тогда, когда его толщина достигла 10 см. 

 

13:00, 14 ноября, 2020
Анна Торхова
296
0
#Удмуртия\n#лед\n#Завьялово\n#спасатели