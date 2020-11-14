Рыбак утонул в Завьяловском районе Удмуртии

Мужчина провалился под лед.

Завьялово. Удмуртия. Рыбак провалился под лед вблизи села Первомайское в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики.

Трагедия произошла утром 14 ноября. К моменту прибытия спасателей мужчина уже не подавал признаков жизни. Рыбака вытащили на берег и передали медикам скорой помощи. Мужчина погиб.

Спасатели напоминают, что лед на водоемах еще не прочный и выходить на него опасно. Выходить на лед можно тогда, когда его толщина достигла 10 см.