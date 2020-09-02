Бабушка с внуком заблудились в лесу в Удмуртии

Они потерялись в знакомой местности.





Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии бабушка с внуком заблудились в лесу во время похода за грибами. Об этом сообщается в группе ПСО «Регион 18».

Женщина вместе с 9-летним мальчиком ушла в лес 30 августа, в воскресенье. Местность была знакомая, но грибники в итоге потерялись. У жительницы Удмуртии был с собой заряженный телефон, она позвонила в поисково-спасательную службу.

«Женщина описала направление, в котором они с внуком зашли в лес, дала примерные ориентиры (что они проходили, как долго шли). Этого было достаточно, чтобы определить примерный квадрат, в котором должны были находиться наши грибники», — отметили в сообщении.

Спасатели выехали на поиски и периодически созванивались с женщиной. На один из звонков ответил ребенок. Он сказал, что бабушка лежит и ей «нехорошо». При этом она сказала внуку не отходить и слушать указания спасателей.

Им понадобилось чуть больше часа, чтобы найти потерявшихся. Женщину осмотрел врач, ей не потребовалась медицинская помочь, поэтому грибников отпустили домой.

«Тот факт, что у заблудившихся был с собой полностью заряженный телефон, они смогли описать точку входа в лес и следовали указаниям по телефону — помог предотвратить очередную трагедию», — написали в посте.

Всего в выходные с 29 по 30 августа поисково-спасательная служба Удмуртии получила 17 сообщений о заблудившихся грибниках. 29 числа, например, потерялась пожилая женщина. Ее обнаружил грибник из Ижевска.