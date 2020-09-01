Найдена, жива: грибник из Ижевска наткнулся в лесу на потерявшуюся двое суток назад старушку

Женщина лежала на земле.

Ижевск. Удмуртия. Грибник из Ижевска нашел в лесу 84-летнюю пенсионерку, блуждавшую там уже двое суток. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, обессиленная женщина лежала на земле.

Пожилая жительница Удмуртии ушла 29 августа в лес за грибами и потерялась. Родственники и знакомые искали женщину самостоятельно, а вечером обратились в полицию.

Мобильный телефон, который пенсионерка брала с собой, был недоступен. К поискам присоединились правоохранители, волонтеры и спасатели, применялись беспилотные летательные аппараты.

31 августа к постовым на Воткинском шоссе Ижевска обратился мужчина. Он передал полицейским пожилую женщину, обнаруженную им в лесу. Пенсионерка не помнила своего имени, рассказала только, что пошла за грибами и потерялась.

«При себе у нее был разряженный мобильный телефон. Зарядив его, сотрудники полиции дозвонились до женщины из списка контактов, которая и сообщила данные владелицы телефона и что с ней произошло», – рассказали стражи порядка.

Медики осмотрели женщину, оказалось, что в помощи она не нуждается. Пенсионерку передали родственникам.

Правоохранители выразили благодарность мужчине-спасителю.

Напомним, на минувшей неделе в лесах Удмуртии заблудились 19 человек.