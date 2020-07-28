Прокуратура начала проверку после инцидента на аттракционе «Тополь» в Ижевске

На высоте застряли люди.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура совместно с главным управлением по госнадзору Удмуртии начала проверку после инцидента на аттракционе «Тополь» в парке Горького в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Напомним, 27 июля «Сусанин» писал, что на 50-метровом аттракционе застряли люди. По словам гендиректора «Парков Ижевска» Сергея Буторина, такие сбои происходят не первый раз, но риска для отдыхающих нет.

Надзорный орган даст оценку обеспечения безопасности посетителей, а также своевременность и полноту обслуживания карусели.