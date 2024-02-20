Прокуратура Украины признала отсутствие «российских снайперов» на Майдане в 2014 году

Киев. Украина. «Российских снайперов» в 2014 году в Киеве не было. Это признал руководитель департамента по делам Майдана в офисе генпрокурора Украины Алексей Донской, пишет Коммерсантъ со ссылкой на портал Страна.ua.

«Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах», — заявил Донской и возложил вину за гибель «Небесной сотни» на украинских правоохранителей.

В то же время он настаивает на том, что российские спецслужбы влияли на решения тогдашних властей Украины. По его словам, 20 сотрудников ФСБ, в том числе 5 генералов, в 2014 году несколько раз приезжали в Киев и действовали совместно с сотрудниками СБУ.

Напомним, 18–20 февраля 2014 года в Киеве на Майдане было застрелено порядка 100 человек, многие получили ранения. Пришедшие к власти после этих событий политики назвали жертв стрельбы «Небесной сотней» и начали переименовывать в честь нее улицы городов. Ответственными объявили бойцов из отрядов спецназа «Беркут» МВД Украины и «российских снайперов». Противники Майдана называют виновными в тех убийствах украинских националистов.