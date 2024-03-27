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В деревне Пирогово ресурсоснабжающая компания допустила нарушения при эксплуатации котельной

10:20, 27 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В деревне Пирогово ресурсоснабжающая компания допустила нарушения при эксплуатации котельной
10:20, 27 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
138
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#нарушения\n#Прокуратура
Фото: unsplash.com (hessam nabavi)
138
0

Это негативно сказывалось на состоянии радиаторов отопления в многоквартирных домах.

Завьялово. Удмуртия. В деревне Пирогово Завьяловского района прокуратура выявила нарушения жилищного законодательства у компании ООО «Яр Энерго». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Проверку организовали после обращений местных жителей. Лабораторные исследования показали, что в подающем трубопроводе превышены показатели растворенного кислорода, что негативно влияет на состояние радиаторов отопления многоквартирных домов.  

В результате прокурор Завьяловского района внес руководителю ООО «Яр Энерго» представление, которое компания обжаловала в арбитражном суде. Суды первой и апелляционной инстанций признали представление прокурора законным и обоснованным.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать ООО «Яр Энерго» устранить нарушения. Суд удовлетворил эти требования в полном объеме.  

10:20, 27 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
138
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#нарушения\n#Прокуратура