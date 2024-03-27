В деревне Пирогово ресурсоснабжающая компания допустила нарушения при эксплуатации котельной

Завьялово. Удмуртия. В деревне Пирогово Завьяловского района прокуратура выявила нарушения жилищного законодательства у компании ООО «Яр Энерго». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Проверку организовали после обращений местных жителей. Лабораторные исследования показали, что в подающем трубопроводе превышены показатели растворенного кислорода, что негативно влияет на состояние радиаторов отопления многоквартирных домов.

В результате прокурор Завьяловского района внес руководителю ООО «Яр Энерго» представление, которое компания обжаловала в арбитражном суде. Суды первой и апелляционной инстанций признали представление прокурора законным и обоснованным.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать ООО «Яр Энерго» устранить нарушения. Суд удовлетворил эти требования в полном объеме.