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За незаконный вылов 22 рыб житель Каракулинского района заплатит 7 тысяч рублей

15:55, 19 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За незаконный вылов 22 рыб житель Каракулинского района заплатит 7 тысяч рублей
15:55, 19 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
96
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#рыбалка
Фото: unsplash.com (Zab Consulting)
96
0

Он ловил рыбу сетями.

Каракулино. Удмуртия. В Каракулинском районе мужчину обязали возместить ущерб от незаконной рыбалки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Установлено, что в сентябре 2023 года житель Каракулинского района рыбачил на озере Ашагар. С помощью запрещённых орудий лова — трёх сетей — мужчина поймал 22 рыбы. Таким образом, окружающей среде был причинён ущерб в размере более 7 тыс. рублей.

Мировой судья Каракулинского района признал рыбака виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 8.37 КоАП России («Нарушение правил, регламентирующих рыболовство»). Прокурор направил в суд иск, чтобы взыскать с нарушителя причинённый материальный вред. Суд удовлетворил требования прокурора. 

15:55, 19 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
96
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#рыбалка