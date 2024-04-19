За незаконный вылов 22 рыб житель Каракулинского района заплатит 7 тысяч рублей

Каракулино. Удмуртия. В Каракулинском районе мужчину обязали возместить ущерб от незаконной рыбалки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в сентябре 2023 года житель Каракулинского района рыбачил на озере Ашагар. С помощью запрещённых орудий лова — трёх сетей — мужчина поймал 22 рыбы. Таким образом, окружающей среде был причинён ущерб в размере более 7 тыс. рублей.

Мировой судья Каракулинского района признал рыбака виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 8.37 КоАП России («Нарушение правил, регламентирующих рыболовство»). Прокурор направил в суд иск, чтобы взыскать с нарушителя причинённый материальный вред. Суд удовлетворил требования прокурора.