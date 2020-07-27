Посетители Летнего сада в Ижевске застряли на аттракционе высотой 50 метров

Неполадку исправят в течение 15 минут.





Ижевск. Удмуртия. Отдыхающие в Летнем саду Ижевска застряли на аттракционе «Тополь». Видео неполадки появилось в telegram-канале «Карточный домик. Удмуртия».

Глава «Парков Ижевска» Сергей Буторин сообщил, что подобное случается не первый раз.

«Он периодически застревает. Это техническая неполадка, но риска там никакого нет, просто иногда бывает такое, что аттракцион застревает на несколько минут. Исправление занимает от 5 до 15 минут. Максимум было 21 минута в прошлом году», — прокомментировал Буторин.

Напомним, что аттракцион «Тополь» запустили в 2018 году. Его высота равняется 50 метров. 7 июля 2019 года на нём застряли люди. В итоге им принесли извинения, вернули деньги за билеты и предложили прокатиться на других аттракционах.