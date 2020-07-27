  • $ 71.6 ↓
  • € 83.1 ↓

Посетители Летнего сада в Ижевске застряли на аттракционе высотой 50 метров

17:19, 27 июля, 2020
Юрий Абашев
Посетители Летнего сада в Ижевске застряли на аттракционе высотой 50 метров
17:19, 27 июля, 2020
Юрий Абашев
232
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аттракционы\n#Летний сад
Фото: пресс-служба «Парки Ижевска»
232
0

Неполадку исправят в течение 15 минут.

Ижевск. Удмуртия. Отдыхающие в Летнем саду Ижевска застряли на аттракционе «Тополь». Видео неполадки появилось в telegram-канале «Карточный домик. Удмуртия».

Глава «Парков Ижевска» Сергей Буторин сообщил, что подобное случается не первый раз.

«Он периодически застревает. Это техническая неполадка, но риска там никакого нет, просто иногда бывает такое, что аттракцион застревает на несколько минут. Исправление занимает от 5 до 15 минут. Максимум было 21 минута в прошлом году», — прокомментировал Буторин.

Напомним, что аттракцион «Тополь» запустили в 2018 году. Его высота равняется 50 метров. 7 июля 2019 года на нём застряли люди. В итоге им принесли извинения, вернули деньги за билеты и предложили прокатиться на других аттракционах.

17:19, 27 июля, 2020
Юрий Абашев
232
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аттракционы\n#Летний сад

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями последствий сильного дождя

17:30, 21 июля, 2020
5966

Трое пациентов с коронавирусом скончались в Удмуртии

4463
09:33, 20 июля, 2020

Умер главред «Удмуртской правды», художник Энвиль Касимов

3682
08:55, 24 июля, 2020

В Удмуртии скончались двое пациентов с подтвержденным коронавирусом

3326
09:10, 21 июля, 2020

Роскосмос поделился орбитальным снимком Ижевска

3313
09:40, 23 июля, 2020

Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах

18:00, 26 июля, 2020
3035

Масочный режим усилили в Пермском крае

1907
12:33, 21 июля, 2020

В России могут создать госорганизацию по содержанию одиноких пенсионеров в обмен на их квартиры

1554
10:58, 22 июля, 2020

Мишустин: россиянам выплатят компенсации от 5 до 15 тыс рублей за поездки по России

1490
12:28, 22 июля, 2020

Афророссиянин устроил пикет против расизма в Томске

1469
16:08, 22 июля, 2020

В Испании местные власти грозятся отобрать пустующие квартиры

13:58, 20 июля, 2020
1881

NASA: к Земле летят 3 астероида

1852
16:51, 21 июля, 2020

В США на видео попали кадры спасения мальчика от акулы

1268
17:59, 21 июля, 2020

Italexit: итальянский политик создал движение за выход страны из ЕС

1190
18:27, 22 июля, 2020

Аляске угрожает цунами, предупредили сейсмологи

1169
15:25, 22 июля, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
2442

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
3070

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
3682

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
3486

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
3934

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
9842

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
8519

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
6158

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
12994

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
11715

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
11729

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
18346