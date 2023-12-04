Экс-губернатора Кировской области Белых могут приговорить к 12 годам колонии

Рязань. Рязанская область. Срок наказания для бывшего главы Кировской области Никиты Белых может составить 12 лет колонии. Именно столько запросил прокурор по новому обвинению экс-губернатора – теперь в злоупотреблении полномочиями, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, данное уголовное дело касается выделения 320 млн рублей «Кировской региональной ипотечной корпорации», оно было возбуждено в 2021 году.

Пост главы Кировской области Никита Белых занимал с 2009 года. В июне 2016 года его задержали в московском ресторане при получении 150 тыс. евро. По версии следствия, это был «задаток» от полной суммы взятки в 400 тыс. евро от кировских предпринимателей. С момента задержания Белых находился под стражей, позднее – в колонии в Рязанской области. Приговор по коррупционной статье составил 8 лет лишения свободы, также экс-чиновника обязали уплатить штраф в 48,2 млн рублей.