Прокуратура инициировала проверки по фактам гибели трёх человек на пожаре в Ижевске и ДТП в Игринском районе

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская прокуратура начала проверки после пожара с гибелью трёх человек в Ижевске и ДТП со школьным автобусом в Игринском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура Ленинского района Ижевска начала проверку причин, по которым произошёл пожар в доме на улице 2-я Живсовхозная в ижевском городке Машиностроителей. Погибли 5-летний мальчик, 7-летняя девочка и их 50-летний отец.

В Игринском районе организована проверка ДТП с участием легковушки и автобуса со школьниками, направляющимися на спортивные соревнования. В результате пострадали двое взрослых и пятеро детей.