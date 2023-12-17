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Прокуратура инициировала проверки по фактам гибели трёх человек на пожаре в Ижевске и ДТП в Игринском районе

17:15, 17 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Прокуратура инициировала проверки по фактам гибели трёх человек на пожаре в Ижевске и ДТП в Игринском районе
17:15, 17 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
430
0
#Ижевск\n#Игра\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#происшествия
Фото: СУ СКР по Удмуртии
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Оба случая произошли в воскресенье, 17 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская прокуратура начала проверки после пожара с гибелью трёх человек в Ижевске и ДТП со школьным автобусом в Игринском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура Ленинского района Ижевска начала проверку причин, по которым произошёл пожар в доме на улице 2-я Живсовхозная в ижевском городке Машиностроителей. Погибли 5-летний мальчик, 7-летняя девочка и их 50-летний отец. 

В Игринском районе организована проверка ДТП с участием легковушки и автобуса со школьниками, направляющимися на спортивные соревнования. В результате пострадали двое взрослых и пятеро детей.  

17:15, 17 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
430
0
#Ижевск\n#Игра\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#происшествия