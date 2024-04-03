В результате прокурорской проверки в участковой больнице Селтинского района появилась горячая вода

Селты. Удмуртия. После проверки прокуратуры Селтинского района престарелым жителям и инвалидам, пребывающим в Копкинской участковой больнице, провели горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ходе проверки сестринского отделения больницы БУЗ УР «Селтинская РБ МЗ УР», предназначенного для пребывания стариков и инвалидов, были выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения: в помещении для сушки белья на потолке и стене отслоилась краска; имеются следы грибка в умывальниках при палатах 1-2 блоков; помещения для изготовления дезинфекционных растворов и хранения уборочного инвентаря, а также помещение туалета для сотрудников не оборудованы системами вытяжной вентиляции; в умывальных при палатах 4-х блоков отсутствует горячая вода, водонагревающие устройства не установлены.

По результатам проверки в отношении заведующей больницей возбудили административное дело по статье 6.3 КоАП России («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Нарушения устранены, виновные привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, отмечает прокуратура.