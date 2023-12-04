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Удмуртская прокуратура даст оценку органам профилактики после изнасилования 11-летней девочки в Ижевске

14:25, 04 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртская прокуратура даст оценку органам профилактики после изнасилования 11-летней девочки в Ижевске
14:25, 04 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
299
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#изнасилование\n#убийство
Фото: ИА «Сусанин»
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Обвиняемый перед надругательством над ребёнком задушил её мать.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прокуратура начала проверку причин и условий, которые способствовали совершению изнасилования 11-летней девочки в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Напомним, 27-летнего ижевчанина обвиняют в убийстве своей 44-летней сожительницы и изнасиловании её 11-летней дочери. Сейчас мужчина находится под стражей.

Прокуратурой организована проверка причин и условий, способствовавших совершению особо тяжкого преступления в отношении малолетнего ребенка. В результате также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики.

14:25, 04 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
299
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#изнасилование\n#убийство