Удмуртская прокуратура даст оценку органам профилактики после изнасилования 11-летней девочки в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прокуратура начала проверку причин и условий, которые способствовали совершению изнасилования 11-летней девочки в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Напомним, 27-летнего ижевчанина обвиняют в убийстве своей 44-летней сожительницы и изнасиловании её 11-летней дочери. Сейчас мужчина находится под стражей.

Прокуратурой организована проверка причин и условий, способствовавших совершению особо тяжкого преступления в отношении малолетнего ребенка. В результате также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики.