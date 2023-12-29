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Дети получили ожоги глаз на Чукотке

10:53, 29 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Дети получили ожоги глаз на Чукотке
10:53, 29 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
47
0
#Чукотка\n#детский сад\n#ожоги\n#зрение\n#Прокуратура\n#проверка\n#здоровье\n#дети
Фото: epp.genproc.gov.ru
47
0

Причиной послужила кварцевая лампа.

Угольные Копи. Чукотский автономный округ. Двое воспитанников детсада в Чукотском автономном округе пострадали в результате обеззараживания помещения кварцевой лампой. У малышей диагностировали ожоги глаз, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в поселке Угольные Копи. Расследование ведет Анадырская межрайонная прокуратура. Правоохранители проверят соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, дадут оценку действиям педагогов. По результатам могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

10:53, 29 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
47
0
#Чукотка\n#детский сад\n#ожоги\n#зрение\n#Прокуратура\n#проверка\n#здоровье\n#дети