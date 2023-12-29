Дети получили ожоги глаз на Чукотке

Угольные Копи. Чукотский автономный округ. Двое воспитанников детсада в Чукотском автономном округе пострадали в результате обеззараживания помещения кварцевой лампой. У малышей диагностировали ожоги глаз, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в поселке Угольные Копи. Расследование ведет Анадырская межрайонная прокуратура. Правоохранители проверят соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, дадут оценку действиям педагогов. По результатам могут быть приняты меры прокурорского реагирования.