За нарушение условий контракта по ремонту дороги в Шарканском районе дисквалифицировали руководителя подрядной организации

Шаркан. Удмуртия. За нарушение условий контракта по реконструкции дороги «Воткинск–Шаркан–Гондырвай» – д. Козино в Шарканском районе дисквалифицирован руководитель подрядной организации. Сумма контракта составляла 80 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Подрядчик не завершил работы в срок, из-за чего школьный автобус не мог безопасно развозить детей по маршруту деревня Козино – деревня Порозово Шарканского района.

Контракт финансировался за счёт государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Руководителя подрядной организации привлекли к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП России («Действие (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности»). Постановлением суда его дисквалифицировали на 6 месяцев.