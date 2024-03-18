Прокуратура Удмуртии помогла жене участника СВО получить полагающуюся ей меру соцподдержки

Ижевск. Удмуртия. Только после вмешательства прокуратуры Первомайского района Ижевска семье участника СВО предоставили меру соцподдержки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее местная жительница пожаловалась в прокуратуру, что ей отказали в предоставлении положенной меры социальной поддержки. По данному обращению была проведена проверка.

Выяснилось, что муж ижевчанки заключил контракт о добровольном участии в спецоперации. В результате он и мать ребенка имеют право на освобождение от платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях.

Женщина два раза обращалась в управление образования администрации Ижевска, чтобы её освободили от указанной платы, но оба раза получила отказ. Причиной отказа послужило отсутствие подтверждения, что отец детей входит в категорию лиц, которым предоставляется эта мера поддержки.

Во время проверки прокурор обнаружил нарушения процедуры рассмотрения заявлений и принятия по ним решений. Начальнику управления образования администрации Ижевска вынесли представление, а также протесты на незаконные решения об отказе в предоставлении льготы.

В результате принятых мер реагирования отказные решения были отменены, а жительницу Ижевска освободили от платежей с момента её первого обращения. Виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.