Прокуратура Удмуртии помогла жене участника СВО получить полагающуюся ей меру соцподдержки

Ей два раза отказывали в освобождении от платы за присмотр и уход за детьми в детском саду.
Ижевск. Удмуртия. Только после вмешательства прокуратуры Первомайского района Ижевска семье участника СВО предоставили меру соцподдержки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Ранее местная жительница пожаловалась в прокуратуру, что ей отказали в предоставлении положенной меры социальной поддержки. По данному обращению была проведена проверка.
Выяснилось, что муж ижевчанки заключил контракт о добровольном участии в спецоперации. В результате он и мать ребенка имеют право на освобождение от платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях.
Женщина два раза обращалась в управление образования администрации Ижевска, чтобы её освободили от указанной платы, но оба раза получила отказ. Причиной отказа послужило отсутствие подтверждения, что отец детей входит в категорию лиц, которым предоставляется эта мера поддержки.
Во время проверки прокурор обнаружил нарушения процедуры рассмотрения заявлений и принятия по ним решений. Начальнику управления образования администрации Ижевска вынесли представление, а также протесты на незаконные решения об отказе в предоставлении льготы.
В результате принятых мер реагирования отказные решения были отменены, а жительницу Ижевска освободили от платежей с момента её первого обращения. Виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.