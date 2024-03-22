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Прокуратура Удмуртии помогла пенсионерке из Мариуполя

15:00, 22 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Прокуратура Удмуртии помогла пенсионерке из Мариуполя
15:00, 22 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
136
0
#Прокуратура\n#Удмуртия\n#Мариуполь\n#пенсия
Фото: unsplash.com (JORGE LOPEZ)
136
0

Изначально женщине назначили минимальную пенсию из-за отсутствия подтверждающих документов.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии помогла приехавшей из Мариуполя пенсионерке в перерасчете пенсии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства республики.

Женщина не имела подтверждающих документов, из-за чего ей назначили минимальный размер пенсионных выплат, не учитывая период работы в Мариуполе.

Благодаря взаимодействию с прокуратурой ДНР и отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по Удмуртии, удалось получить выплатное дело женщины, с помощью которого ей произвели перерасчет пенсии.

15:00, 22 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
136
0
#Прокуратура\n#Удмуртия\n#Мариуполь\n#пенсия