Прокуратура Удмуртии помогла пенсионерке из Мариуполя

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии помогла приехавшей из Мариуполя пенсионерке в перерасчете пенсии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства республики.

Женщина не имела подтверждающих документов, из-за чего ей назначили минимальный размер пенсионных выплат, не учитывая период работы в Мариуполе.

Благодаря взаимодействию с прокуратурой ДНР и отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по Удмуртии, удалось получить выплатное дело женщины, с помощью которого ей произвели перерасчет пенсии.