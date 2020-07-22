Служба благоустройства Ижевска заплатит штраф в 100 000 рублей за некачественное содержание дорог

Ижевск. Удмуртия. Служба благоустройства и дорожного хозяйства (СБиДХ) Ижевска заплатит штраф в 100 000 рублей за некачественное содержание дорог. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Проверки показали, что на проезжей части дорог Первомайского района есть многочисленные повреждения: просадки, выбоины, колеи.

СБиДХ признали виновной по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог»).

В адрес руководителя муниципального учреждения внесли представление, а прокуратура района контролирует устранение нарушений.