Следователи рассказали о подробностях убийства пропавшей в Можге девушки

Расследование уголовного дела продолжается.

Можга. Удмуртия. Следователи Удмуртии рассказали о подробностях убийства пропавшей в Можге девушки. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, по факту случившегося возбудили уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

31 января 25-летняя жительница Можги ушла из дома в магазин и пропала. Её тело нашли 8 февраля. По подозрению в её убийстве задержали трех мужчин.

Выяснилось, девушка познакомилась с ними на дискотеке в клубе. После они вместе отправились к одному из мужчин домой, где девушка провела несколько последующих дней.

«В ночь с 3 на 4 февраля мужчины решили ее убить. С этой целью они привели потерпевшую в лес неподалеку от автозаправочной станции на въезде в Можгу, где задушили, затем закидали ее тело сухими ветками и подожгли», – отмечают следователи.

Всех троих подозреваемых взяли под стражу. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Расследование дела продолжается.