Пропавшую в Можге девушку нашли убитой

Задержаны трое подозреваемых.

Можга. Удмуртия. Трёх мужчин задержали в Можге по факту убийства 25-летней девушки, пропавшей 31 января. Об этом корреспонденту ИА «Сусанин» сообщили в МО МВД России «Можгинский».

Труп девушки нашли 8 февраля в лесном массиве недалеко от выезда в Ижевск. На её теле обнаружили повреждения, что говорит о насильственном характере смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Задержано трое подозреваемых: двое 1992 года рождения, один – 1986 года рождения.

Напомним, 25-летняя жительница Можги ушла из дома 31 января и не вернулась. Её разыскивали местные жители и волонтёры. Ориентировки расклеили по всему городу.

«Я проводила ее до магазина. Она нашла двух парней и села с ними. Спрашивала, где живешь, а она говорила, что не знает», - рассказала одна из местных жительниц в соцсетях.