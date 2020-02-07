Житель Ижевска с ножом напал на микрофинансовую организацию

Мужчина потребовал сотрудницу передать деньги и ювелирные украшения.



Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска подозревают в разбойном нападении на микрофинансовую организацию. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ижевску.

В начале февраля 31-летний мужчина пришел в отделение организации на улице Красной и, угрожая ножом, заставил сотрудницу передать ему деньги из кассы. Помимо этого, злоумышленник забрал ювелирные украшения потерпевшей, после чего скрылся.

Сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками и бойцами спецподразделения СОБР задержали подозреваемого в вооруженном нападении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России («Разбой, совершенный с причинением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Ущерб составил более 78 тыс. рублей.

Пока подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. За совершенное преступление ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.