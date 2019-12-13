Таракан в шаурме: киоск в Ижевске закрыли на 45 суток

Сотрудники Роспотребнадзора обратились в суд.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на 45 суток закрыли киоск по продаже шаурмы на улице Школьной. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Дело в том, что в шаурме из этого киоска обнаружили таракана. Кроме того, в помещении нет водопровода и канализации, нет даже раковины, в которой персонал мог бы помыть руки. Полуфабрикаты для шаурмы также хранились с нарушениями.

Суд принял решение о приостановлении работы киоска.