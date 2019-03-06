Трое детей пропали в Ижевске за день

Одну девочку разыскали полицейские, двое мальчиков вернулись домой самостоятельно.
Ижевск. Удмуртия. Трое детей пропали в Ижевске за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Ижевску, вечером накануне, 5 марта, в полицию обратилась мать 14-летней школьницы.
Её дочь ушла из дома и перестала отвечать на звонки. Стражи порядка разыскали восьмиклассницу.
Ночью поступило сразу два сообщения – о пропаже 13-летнего ученика 5 класса одной из школ города и об исчезновении 14-летнего учащегося этой же школы.
«Около 7 часов утра оба школьника самостоятельно вернулись домой. Несовершеннолетние находились в гостях у приятеля. Противоправных действий в отношении подростков не совершалось. Жизни и здоровью школьников ничего не угрожает», - отметили правоохранители.
Куда уходят дети
Если выясняется, что на ребенка оказывают дома какое-либо давление, беседу могут провести и с родителями. А если будет установлена вина взрослых, может быть возбуждено административное дело по статье 5.35 КоАП России ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). О побеге подростка ставят в известность школу, где подключаются школьные психологи, соцпедагоги.