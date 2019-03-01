Жителя Сарапула осудили за незаконную вырубку сосен

Ущерб городу причинили на 222 тыс. рублей.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле осудили местного жителя за незаконную рубку леса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что осужденный в ноябре 2018 года, находясь в квартале №24 зоны лесных насаждений, расположенном на территории города, совершил незаконную рубку нескольких сосен без соответствующего разращения. В результате управлению благоустройства Сарапула причинили имущественный ущерб в размере более 222 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года условно, с установлением испытательного срока на 2 года.