После вмешательства прокуратуры компания «Удмуртнефть» очистила участок дороги от наледи

Протяжённость заснеженной дороги составила 7 км.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Якшур-Бодьинского района Удмуртии установила нарушение требований по содержанию автодороги компанией «Удмуртнефть». Как сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 15 января, проверку провели с привлечением сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Якшур-Бодьинскому району.

Установлено, что по состоянию на конец ноября 2018 года проезжая часть автомобильной дороги от трассы Елабуга-Пермь к Южному Киенгопу не была расчищена от снега и льда. Протяжённость участка составила 7 км. Таким образом, выяснилось, что ОАО «Удмурнефть» в нарушение требований законодательства не принимает меры по содержанию вверенной автомобильной дороги.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес гендиректора компании внесено представление об устранении нарушений закона. Оно было рассмотрено, и выявленные нарушения устранены в полном объёме, участок автомобильной дороги расчищен от снега и льда. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что в январе 2019 года на вышеуказанном участке автодороги обеспечивается безопасный проезд.