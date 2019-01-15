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После вмешательства прокуратуры компания «Удмуртнефть» очистила участок дороги от наледи

15:50, 15 января, 2019
Дмитрий Стрелков
15:50, 15 января, 2019
Дмитрий Стрелков
189
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#дороги\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Якшур-Бодья\n#Удмуртнефть\n#Удмуртия\n#снег
Фото: ИА "Сусанин"
189
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Протяжённость заснеженной дороги составила 7 км.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Якшур-Бодьинского района Удмуртии установила нарушение требований по содержанию автодороги компанией «Удмуртнефть». Как сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 15 января, проверку провели с привлечением сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Якшур-Бодьинскому району.

Установлено, что по состоянию на конец ноября 2018 года проезжая часть автомобильной дороги от трассы Елабуга-Пермь к Южному Киенгопу не была расчищена от снега и льда. Протяжённость участка составила 7 км. Таким образом, выяснилось, что ОАО «Удмурнефть» в нарушение требований законодательства не принимает меры по содержанию вверенной автомобильной дороги.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес гендиректора компании внесено представление об устранении нарушений закона. Оно было рассмотрено, и выявленные нарушения устранены в полном объёме, участок автомобильной дороги расчищен от снега и льда. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что в январе 2019 года на вышеуказанном участке автодороги обеспечивается безопасный проезд.

15:50, 15 января, 2019
Дмитрий Стрелков
189
0
#дороги\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Якшур-Бодья\n#Удмуртнефть\n#Удмуртия\n#снег

 

 

 


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