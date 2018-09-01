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Более 3 млн рублей штрафов заплатили коммерческие организации Удмуртии за подкуп должностных лиц

16:30, 01 сентября, 2018
Георгий Поветкин
16:30, 01 сентября, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
Фото: ИА "Сусанин"
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Об этом сообщает прокуратура региона.

Ижевск. Удмуртия. Более 3 млн рублей штрафов заплатили коммерческие организации Удмуртии за подкуп должностных лиц в 2018 году. Об этом сообщает прокуратура региона.

В это году по материалам проверок четыре коммерческие организации признаны судами виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1, статьи 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица») и подвергнуты штрафу в размере 500 тыс. рублей каждое.

Еще три компании оплатили штрафы на сумму 1,7 млн, назначенные судом за совершение аналогичных правонарушений в 2017 году.

16:30, 01 сентября, 2018
Георгий Поветкин
311
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

 

 

 


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