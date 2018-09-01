Об этом сообщает прокуратура региона.

Ижевск. Удмуртия. Более 3 млн рублей штрафов заплатили коммерческие организации Удмуртии за подкуп должностных лиц в 2018 году. Об этом сообщает прокуратура региона.

В это году по материалам проверок четыре коммерческие организации признаны судами виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1, статьи 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица») и подвергнуты штрафу в размере 500 тыс. рублей каждое.

Еще три компании оплатили штрафы на сумму 1,7 млн, назначенные судом за совершение аналогичных правонарушений в 2017 году.