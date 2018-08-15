Прокуратура выявила многочисленные нарушения в «Ботаническом саду Удмуртии»

Так, земельные участки в Каракулинском районе не используются по целевому назначению, на их территории нет специальных коллекций растений.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура республики выявила многочисленные нарушения в «Ботаническом саду Удмуртии». Земельные участки в деревне Ныргында Каракулинского района не используются по целевому назначению, на их территории нет специальных коллекций растений, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Помимо этого, в ходе проверки территории сада на Докшинском и Казмасском отделениях в Завьяловском районе обнаружили свалки твердых бытовых отходов, захламленные участки в пожароопасный период порубочными остатками, следы от разведения костров в заповедной зоне сада.

Прокуратура внесла представления в само учреждение и в адрес Минсельхоза.