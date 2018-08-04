Жительница Ижевска несколько лет перечисляла деньги на лечение якобы больного ребенка

Ущерб составил более 70 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска несколько лет перечисляла деньги на лечение якобы тяжелобольного ребенка. Всего женщина перевела 76 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике.

Ранее потерпевшая познакомилась в соцсетях с женщиной, которая рассказала, что её ребенок болеет раком. Ижевчанка стала оказывать новой подруге благотворительную помощь.

В последствии выяснилось, что все дети подозреваемой здоровы и никто не состоит на учете в онкологической клинике.

Злоумышленницей оказалась 44-летняя жительница одного из регионов Центральной России.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное в значительном размере»).