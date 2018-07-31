В Глазове в ДТП погибла девушка

Водитель не справился с управлением.
Глазов. Удмуртия. В Глазове во вторник, 31 июля, произошло смертельное ДТП. Как сообщил 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла в 13:32 на улице Белова.
Водитель «Нью Сеат Леона» не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся.
Пассажирка - девушка 1998 года рождения - погибла.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года