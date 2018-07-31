В Глазове в ДТП погибла девушка

Водитель не справился с управлением.

Глазов. Удмуртия. В Глазове во вторник, 31 июля, произошло смертельное ДТП. Как сообщил 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла в 13:32 на улице Белова.

Водитель «Нью Сеат Леона» не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся.

Пассажирка - девушка 1998 года рождения - погибла.